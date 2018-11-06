Архиерей РПЦ раскритиковал решение об "автокефальной" структуре на Украине

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Создаваемая на Украине по инициативе властей и Константинопольского патриархата новая "автокефальная" церковная структура будет раскольнической и ничто не сможет ей придать легитимности в православном мире, заявил во вторник в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Объявленное Константинополем решение продвигать проект создания "автокефальной" церковной структуры на нашей территории параллельно и вопреки канонической Церкви, веками несущей служение на украинской земле и во всех испытаниях и радостях остающейся со своим народом, – очевидно неканоничное деяние", — сказал митрополит Иларион.

По его словам, какими бы ни были процедуры для реализации этого решения, они не смогут придать ему легитимность.

"Не раскаявшиеся в своих деяниях раскольники, пусть и принятые в общение Константинополем, остаются раскольниками, и структура, в которую они войдут, тоже будет раскольнической", — отметил глава ОВЦС, добавив, что раскол на Украине "грозит пройти глубокой трещиной по всему телу мирового православия".

Собеседник агентства также признал, что действия Константинополя, безусловно, негативно отразятся на том свидетельстве, которое призваны нести все православные христиане окружающему миру.

"Современное общество стремительно дехристианизируется. Оно ставит под вопрос такие незыблемые, как казалось прежде, установления, как семья, нравственность, традиционный уклад жизни. На Ближнем Востоке христиане претерпевают гонения, да и в странах западной культуры, сформированной, казалось бы, в рамках христианской цивилизации, верующие во Христа нередко подвергаются ограничениям и притеснениям. Все это требует от нас общей реакции, общего свидетельства, которое подрывается действиями Константинополя, разрушающими православное единство", — сказал митрополит.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион ранее заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.