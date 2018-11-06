МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве не исключают, что после получения автокефалии Украину ожидает передел церковной собственности. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Заявления представителей украинской власти <…> оставляют не много надежд на то, что слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что никакого передела церковной собственности не будет, не разойдутся с действительностью", — пояснил митрополит.
Он отметил, что продолжающееся вторжение властей страны в церковную жизнь и их стремление продвигать в собственных политических целях тему "автокефалии" "ведет лишь к эскалации напряженности и никак не способствует уврачеванию глубоких разделений, от которых страдает украинское общество".
"К сожалению, положение, в котором сейчас находится Украинская православная церковь, все больше напоминает то, что верующие уже пережили в советское время: давление властей, угроза потери храмов, нападения и унижения со стороны антицерковно настроенных сил", — заключил собеседник агентства.
Спор об автокефалии
В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской православной церкви за границей.