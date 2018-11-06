МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Москве не исключают, что после получения автокефалии Украину ожидает передел церковной собственности. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Собеседник агентства напомнил, что Киев проводит "инвентаризацию" храмов, предлагает насильно переименовать Украинскую православную церковь, игнорирует факты насилия в отношении верующих, выдвигает дискриминационные законодательные инициативы и предлагает изъять некоторые церковные строения в пользу новой "автокефальной" структуры.

"Заявления представителей украинской власти <…> оставляют не много надежд на то, что слова президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что никакого передела церковной собственности не будет, не разойдутся с действительностью", — пояснил митрополит.

Он отметил, что продолжающееся вторжение властей страны в церковную жизнь и их стремление продвигать в собственных политических целях тему "автокефалии" "ведет лишь к эскалации напряженности и никак не способствует уврачеванию глубоких разделений, от которых страдает украинское общество".

"К сожалению, положение, в котором сейчас находится Украинская православная церковь, все больше напоминает то, что верующие уже пережили в советское время: давление властей, угроза потери храмов, нападения и унижения со стороны антицерковно настроенных сил", — заключил собеседник агентства.

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской православной церкви за границей.

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