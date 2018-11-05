Троице-Сергиева лавра представила виртуальный тур на выставке в Лондоне

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Свято-Троицкая Сергиева лавра впервые представила виртуальный тур по монастырю для участников международной туристической выставки World Travel Market London (WTM), передает корреспондент РИА Новости.
Надевая маску для виртуальной реальности, гости выставки оказываются на высоте птичьего полета над архитектурным комплексом лавры. Наведя "прицел" устройства, можно оказаться в вызвавшем интерес храме, получая одновременно историческую справку о нем.
По его словам, разработка проекта от идеи до монтажа заняла полгода. Съемки проводились в августе, когда в Сергиевом Посаде установилась теплая солнечная погода, а территория ларвы утопает в цветах.
"Съемки велись с помощью дрона, а также камер GoPro с технологией подъема на высоту до восьми метров. Была проведена титаническая работа — сценарий, переводчики… Но результат говорит сам за себя: сегодня с утра здесь была очередь, чтобы побродить по нашей лавре. Мы и впредь не хотим отставать от новых технологий. В скором времени ролик будет доступен на сайте Свято-Троицкой Сергиевой ларвы", — рассказал послушник.