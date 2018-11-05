Троице-Сергиева лавра представила виртуальный тур на выставке в Лондоне

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Свято-Троицкая Сергиева лавра впервые представила виртуальный тур по монастырю для участников международной туристической выставки World Travel Market London (WTM), передает корреспондент РИА Новости.

Все посетители выставки могут отправиться в 11-минутное виртуальное путешествие по знаменитой обители, включая места, которые обычно закрыты или малодоступны для посетителей, рассказал РИА Новости послушник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Иван Типанов.

Надевая маску для виртуальной реальности, гости выставки оказываются на высоте птичьего полета над архитектурным комплексом лавры. Наведя "прицел" устройства, можно оказаться в вызвавшем интерес храме, получая одновременно историческую справку о нем.

По словам Типанова, идея снять виртуальный ролик возникла весной этого года, когда на одной из европейских выставок послушники обители увидели эту технологию в деле. "С помощью современных технологий и виртуальной реальности каждый человек может оказаться в нашем монастыре и увидеть его красоты. Причем не только фотографии и видео, а именно погрузиться и самому пройти, пусть и виртуально, по нашему монастырю. С помощью этого тура можно попасть даже в те места, куда в обычной жизни простому человеку путь закрыт: это алтарь Успенского собора, куда не допускаются женщины; колокольня, на которую не всегда можно подняться. Также мы записали звон Царь-Колокола, который весит 72 тонны и звонит только по большим церковным праздникам, не более 10 раз в году", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, разработка проекта от идеи до монтажа заняла полгода. Съемки проводились в августе, когда в Сергиевом Посаде установилась теплая солнечная погода, а территория ларвы утопает в цветах.

"Съемки велись с помощью дрона, а также камер GoPro с технологией подъема на высоту до восьми метров. Была проведена титаническая работа — сценарий, переводчики… Но результат говорит сам за себя: сегодня с утра здесь была очередь, чтобы побродить по нашей лавре. Мы и впредь не хотим отставать от новых технологий. В скором времени ролик будет доступен на сайте Свято-Троицкой Сергиевой ларвы", — рассказал послушник.