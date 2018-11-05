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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Троице-Сергиева лавра представила виртуальный тур на выставке в Лондоне

(обновлено: 23:24 05.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкТроице-Сергиева лавра. Архивное фотоТроице-Сергиева лавра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Свято-Троицкая Сергиева лавра впервые представила виртуальный тур по монастырю для участников международной туристической выставки World Travel Market London (WTM), передает корреспондент РИА Новости.

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Все посетители выставки могут отправиться в 11-минутное виртуальное путешествие по знаменитой обители, включая места, которые обычно закрыты или малодоступны для посетителей, рассказал РИА Новости послушник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Иван Типанов.

Надевая маску для виртуальной реальности, гости выставки оказываются на высоте птичьего полета над архитектурным комплексом лавры. Наведя "прицел" устройства, можно оказаться в вызвавшем интерес храме, получая одновременно историческую справку о нем.

Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По словам Типанова, идея снять виртуальный ролик возникла весной этого года, когда на одной из европейских выставок послушники обители увидели эту технологию в деле. "С помощью современных технологий и виртуальной реальности каждый человек может оказаться в нашем монастыре и увидеть его красоты. Причем не только фотографии и видео, а именно погрузиться и самому пройти, пусть и виртуально, по нашему монастырю. С помощью этого тура можно попасть даже в те места, куда в обычной жизни простому человеку путь закрыт: это алтарь Успенского собора, куда не допускаются женщины; колокольня, на которую не всегда можно подняться. Также мы записали звон Царь-Колокола, который весит 72 тонны и звонит только по большим церковным праздникам, не более 10 раз в году", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, разработка проекта от идеи до монтажа заняла полгода. Съемки проводились в августе, когда в Сергиевом Посаде установилась теплая солнечная погода, а территория ларвы утопает в цветах.

"Съемки велись с помощью дрона, а также камер GoPro с технологией подъема на высоту до восьми метров. Была проведена титаническая работа — сценарий, переводчики… Но результат говорит сам за себя: сегодня с утра здесь была очередь, чтобы побродить по нашей лавре. Мы и впредь не хотим отставать от новых технологий. В скором времени ролик будет доступен на сайте Свято-Троицкой Сергиевой ларвы", — рассказал послушник.

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