Соглашение с Варфоломеем не требует ратификации, заявил советник Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписывают соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Соглашение, подписанное в Стамбуле президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем, имеет рамочный характер и не требует ратификации, заявил в понедельник на брифинге советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

Текст соглашения не опубликован ни Киевом, ни Константинополем. УПЦ заявила, что это соглашение не имеет никакого значения с точки зрения церковных канонов, РПЦ – что оно лежит вне канонического поля, а находится исключительно в политической плоскости.

"Закон Украины профильный о свободе совести и религиозных организациях не просто дает право, а обязывает государство содействовать религиозным организациям в реализации их законных интересов. Собственно, об этом соглашение. После опубликования текста в этом можно будет убедиться… Исходя из рамочного характера этого документа, оно не требует ратификации", — сказал Павленко в эфире "5 канала".

"Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействие между Украиной и Вселенским патриархатом можно назвать соглашением о поддержке создания единой поместной православной церкви на Украине, где говорится прямо о том, что создается независимая украинская православная церковь, которой предоставляется томос", — добавил он.

По его словам, в соглашении указано, что томос будет предоставлен после того, как на объединительном соборе будет избран единый настоятель. "Государство со своей стороны своими силами в рамках действующего законодательства Украины будет содействовать этому процессу создания украинской церкви, а Вселенский патриархат будет содействовать в первую очередь связям этой церкви со всемирным православием", — сказал Павленко.

Он отметил, что для этого основывается миссия Константинопольского патриархата на Украине — Ставропигиальное представительство, которое будет действовать в Киеве в Андреевской церкви и будет своеобразным посольством КПЦ.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.