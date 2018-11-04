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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Община во Флоренции перешла из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (373)
02180
© Flickr / MaëlickФлоренция. Архивное фотоФлоренция. Архивное фото
© Flickr / Maëlick

РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Община православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, находившаяся в юрисдикции Константинопольского патриархата, завершила процесс перехода в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), сообщил в воскресенье РИА Новости настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский.

Православная церковь в Нью-Йорке. Архивное фото
CC BY 2.0 / Justin Henry / russian orthodox church vs manhattan skyline
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"Процесс перехода нашего прихода в юрисдикцию РПЦЗ полностью завершен, хотя не сомневаюсь, что это решение еще будут оспаривать. Тем не менее, нельзя оспорить, что на состоявшемся ранее общем собрании, где присутствовали почти сто наших прихожан, было принято решение перейти в РПЦЗ и совершить для этого все необходимые шаги", — рассказал агентству настоятель.

По его словам, первопричиной этого решения стало несогласие с действиями Константинопольского патриархата, синод которого 11 октября начал процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине и реабилитировал лидеров существовавших там самопровозглашенных православных церквей.

В ответ на решение православной флорентийской общины перейти в РПЦЗ экзархат русских приходов в Западной Европе, находящийся в юрисдикции Константинопольского патриархата, запретил в служении протоиерея Блатинского, отказав ему в праве совершать богослужения, таинства и даже носить облачение и наперсный крест.

Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Наши прихожане, среди которых есть русские, молдаване, украинцы, белорусы, сербы, болгары и итальянцы, потеряли возможность причащаться. Иными словами, наша приходская семья должна была исчезнуть. Естественно, мы не могли этого допустить, несмотря ни на какие запреты", — указал отец Георгий.

После службы по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери в храме Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции в воскресенье было зачитано приветствие местного правящего архиерея РПЦЗ епископа Ричмондского и Западноевропейского Иринея.

"Приветствую вас всем сердцем в нашей епархии и с нетерпением жду случая, когда я смогу посетить вас и помолиться вместе с вами. До этого дня будьте уверены в моих горячих молитвах за всех вас", — написал он.

"Мы приветствуем вас с распростертыми объятиями, и в это трудное время предлагаем вам наши молитвы и любовь. Ваши священнослужители были канонически приняты в ряды Русской православной церкви за границей, чтобы они могли соблюдать священные каноны и заботиться о ваших душах без каких-либо расколов и разногласий", — подчеркивается в послании.

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле
© AFP 2018 / Ozan Kose
Русская зарубежная церковь прервала общение с Константинополем
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожной и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть

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