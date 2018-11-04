Община во Флоренции перешла из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ

РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Община православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, находившаяся в юрисдикции Константинопольского патриархата, завершила процесс перехода в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), сообщил в воскресенье РИА Новости настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский.

"Процесс перехода нашего прихода в юрисдикцию РПЦЗ полностью завершен, хотя не сомневаюсь, что это решение еще будут оспаривать. Тем не менее, нельзя оспорить, что на состоявшемся ранее общем собрании, где присутствовали почти сто наших прихожан, было принято решение перейти в РПЦЗ и совершить для этого все необходимые шаги", — рассказал агентству настоятель.

По его словам, первопричиной этого решения стало несогласие с действиями Константинопольского патриархата, синод которого 11 октября начал процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине и реабилитировал лидеров существовавших там самопровозглашенных православных церквей.

В ответ на решение православной флорентийской общины перейти в РПЦЗ экзархат русских приходов в Западной Европе, находящийся в юрисдикции Константинопольского патриархата, запретил в служении протоиерея Блатинского, отказав ему в праве совершать богослужения, таинства и даже носить облачение и наперсный крест.

"Наши прихожане, среди которых есть русские, молдаване, украинцы, белорусы, сербы, болгары и итальянцы, потеряли возможность причащаться. Иными словами, наша приходская семья должна была исчезнуть. Естественно, мы не могли этого допустить, несмотря ни на какие запреты", — указал отец Георгий.

После службы по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери в храме Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции в воскресенье было зачитано приветствие местного правящего архиерея РПЦЗ епископа Ричмондского и Западноевропейского Иринея.

"Приветствую вас всем сердцем в нашей епархии и с нетерпением жду случая, когда я смогу посетить вас и помолиться вместе с вами. До этого дня будьте уверены в моих горячих молитвах за всех вас", — написал он.

"Мы приветствуем вас с распростертыми объятиями, и в это трудное время предлагаем вам наши молитвы и любовь. Ваши священнослужители были канонически приняты в ряды Русской православной церкви за границей, чтобы они могли соблюдать священные каноны и заботиться о ваших душах без каких-либо расколов и разногласий", — подчеркивается в послании.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожной и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.