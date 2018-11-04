Община во Флоренции перешла из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ

РИМ, 4 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Община православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции, находившаяся в юрисдикции Константинопольского патриархата, завершила процесс перехода в Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), сообщил в воскресенье РИА Новости настоятель храма протоиерей Георгий Блатинский.
По его словам, первопричиной этого решения стало несогласие с действиями Константинопольского патриархата, синод которого 11 октября начал процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине и реабилитировал лидеров существовавших там самопровозглашенных православных церквей.
В ответ на решение православной флорентийской общины перейти в РПЦЗ экзархат русских приходов в Западной Европе, находящийся в юрисдикции Константинопольского патриархата, запретил в служении протоиерея Блатинского, отказав ему в праве совершать богослужения, таинства и даже носить облачение и наперсный крест.
После службы по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери в храме Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции в воскресенье было зачитано приветствие местного правящего архиерея РПЦЗ епископа Ричмондского и Западноевропейского Иринея.
"Приветствую вас всем сердцем в нашей епархии и с нетерпением жду случая, когда я смогу посетить вас и помолиться вместе с вами. До этого дня будьте уверены в моих горячих молитвах за всех вас", — написал он.
"Мы приветствуем вас с распростертыми объятиями, и в это трудное время предлагаем вам наши молитвы и любовь. Ваши священнослужители были канонически приняты в ряды Русской православной церкви за границей, чтобы они могли соблюдать священные каноны и заботиться о ваших душах без каких-либо расколов и разногласий", — подчеркивается в послании.