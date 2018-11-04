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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх рассказал, как можно сохранить народное единство в России

Сюжет:
День народного единства-2018 (17)
02723
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фотоПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий России, может сделать устойчивым народное единство в многоконфессиональной стране, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Патриарх возглавил богослужение в Кремле в честь дня Казанской иконы
Русская православная церковь отмечает 4 ноября праздник Казанской иконы Божией Матери, совпадающий с Днем народного единства.

"Что важно в нынешних условиях формировать и поддерживать, что могло бы сохранять народное единство?.. Это наше нравственное учение, система нравственных ценностей, которые сохраняются в православии, но которые поддерживаются и религиозными людьми, не относящимися к православной вере", — сказал патриарх.

По его словам, именно эта часть веры — "нравоучение, столь необходимое для формирования человеческой личности", — и может лежать в основе народного единства. "Проще говоря, у нас должны быть одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш будет един, даже принадлежа к различным религиям", — пояснил предстоятель.

Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Насколько это важно, добавил патриарх, показывает исторический опыт страны. Если отсутствует подлинное народное единство, то тогда и "вся остальная надстроечная государственная система становится неустойчивой". "Очень важно, чтобы был фундамент в виде общих ценностей, общей нравственной системы, которая бы воспитывала, формировала народ и влияла бы на политику государства", — подчеркнул он.

Первоиерарх РПЦ выразил надежду, что россияне в нынешнее непростое время смогут пройти исторические испытания, выпадающие на долю и Церкви, и государства, и народа, "достойно сохраняя веру".

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© Фото : страница НИЯУ МИФИ в Facebook
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Празднование Казанской иконы установлено в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. С победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени, связан и День народного единства. Этот государственный праздник отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года.

Казанская икона Богородицы была главной святыней ополчения Минина и Пожарского во время войны с польскими и шведскими интервентами в 1611-1613 годах. Один из чтимых списков этой иконы, явившейся в Казани в 1579 году, постоянно находился в воинском лагере. В память освобождения Москвы было установлено особое празднование в честь Казанской иконы. Вначале оно совершалось только в Москве, однако с 1649 года торжества стали общероссийскими.

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