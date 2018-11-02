Президент ЕЕК предложил американским евреям новую систему безопасности

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Центр по безопасности и противодействию кризисам Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) предложил еврейским общинам США разработать новую систему безопасности после нападения на синагогу в Питтсбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЕК.

"Мы предлагаем нашу помощь американской общине в том, как лучше защитить себя и как справляться с любыми кризисными ситуациями в будущем. Мы подготовили и внедряем специальные методику и технологии, которые позволяют минимизировать последствия терактов, а порой и предотвратить их", — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

Центр при ЕЕК поможет еврейским общинам США сформировать и обучить команды быстрого реагирования в кризисных ситуациях, окажет всестороннюю техническую и аналитическую поддержку, чтобы подготовить их к действию в любой ситуации, будь то теракт или стихийное бедствие. Кроме того, организация планирует провести обучающие семинары и конференции на тему безопасности с участием общин, экспертов и представителей власти.

"Нападения на еврейские общины во Франции, Бельгии и Дании в последние годы преподали нам тяжёлый урок того, как нужно поддерживать баланс между требованиями безопасности и в то же время обеспечивать безопасность, чтобы еврейская жизнь продолжалась в нормальном режиме, насколько это возможно", — заключил Кантор.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.