Харьковская епархия подтвердила верность УПЦ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Клирики Харьковской епархии подтвердили верность УПЦ Московского патриархата.

"Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием",— говорится в сообщении на сайте епархии.

Ранее Онуфрий заявил, что на Украине происходят попытки завладеть церковью, подчинить Бога себе, но это ошибочная духовная линия, которая не принесет благословения украинской земле и ее народу.

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской зарубежной церкви (РПЦЗ).