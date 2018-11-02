Харьковская епархия подтвердила верность УПЦ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Клирики Харьковской епархии подтвердили верность УПЦ Московского патриархата.
"Собравшееся духовенство во главе с архиереем засвидетельствовали верность канонической Украинской православной церкви во главе с ее предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием",— говорится в сообщении на сайте епархии.
Ранее Онуфрий заявил, что на Украине происходят попытки завладеть церковью, подчинить Бога себе, но это ошибочная духовная линия, которая не принесет благословения украинской земле и ее народу.
Спор об автокефалии
В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской зарубежной церкви (РПЦЗ).