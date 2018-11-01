Для создания "соборного разума" необходимы совместные усилия, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Необходимы совместные усилия для объединения людей, консолидации работы гражданского общества и государства, создания "соборного разума" и "соборного опыта", заявил президент России Владимир Путин.

Президент в четверг участвует в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвященном его 25-летию.

"Сегодня понимание такой сложности развития цивилизаций служит фундаментальной основой для многополярного мира, отстаивания принципов международного права, и вес влияния полюсов будущего развития, конечно же, прежде всего, будет определяться их экономической, научной, культурной, духовной и человеческой основой, потенциалом. Вот почему так важны наши и ваши, уважаемые друзья, усилия, призванные объединять людей, консолидировать работу гражданского общества и государства, то, что наши предки называли "соборным разумом", "соборным опытом", — сказал Путин.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была создана в мае 1993 года. Главой собора с февраля 2009 года является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.