Патриарх Кирилл рассказал о заказе на разрушение единства православия

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время пресс-конференции в рамках фестиваля православных СМИ Вера и слово. 30 октября 2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал действия по подготовке "украинской автокефалии" заказом, имеющим "глобальное измерение", и "борьбой за разрушение единственной мощной православной силы в мире".

"Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви — это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию — это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире", — сказал патриарх в ходе общения с участниками VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово".

По его словам, когда говорят, что 150 миллионов верующих есть у Русской православной церкви в России и других странах — это "действительно так, это те люди, которые стараются жить по православным законам".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Разрыв евхаристического общения делает невозможным для всех священнослужителей РПЦ совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а для мирян – участие в таинствах, совершаемых в ее храмах.