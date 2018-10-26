МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Намерение Киева отобрать название "Украинская православная церковь" у канонической церкви являются грубым вмешательством государственной власти в сферу церковной жизни и попыткой "похитить чужое имя", заявил в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"Наименование Украинской православной церкви отражает самосознание ее членов. Попытка "законодательного переименования" религиозных организаций представляет собой грубое вмешательство органов власти светского государства в сферу церковной жизни. Не случайно на проект того закона, который представители раскольников "просят Верховную раду принять", а именно законопроект № 5309, последовал негативный отзыв главного научно-экспертного управления Верховной рады", — сказал протоиерей Николай Балашов.
По его словам, в заключение украинских юристов отмечен дискриминационный характер законопроекта, его противоречие конституции и действующему законодательству Украины.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.