Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Намерение Киева отобрать название "Украинская православная церковь" у канонической церкви являются грубым вмешательством государственной власти в сферу церковной жизни и попыткой "похитить чужое имя", заявил в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее в пятницу глава неканонической церковной структуры на Украине Филарет Денисенко заявил, что после обретения автокефалии она получит название "Украинская православная церковь", а каноническая УПЦ Московского патриархата должна называться "Русская православная церковь в Украине". Такое же мнение высказывали ранее и представители украинских властей. Сторонники Филарета внесли в Верховную раду соответствующий законопроект.

"Наименование Украинской православной церкви отражает самосознание ее членов. Попытка "законодательного переименования" религиозных организаций представляет собой грубое вмешательство органов власти светского государства в сферу церковной жизни. Не случайно на проект того закона, который представители раскольников "просят Верховную раду принять", а именно законопроект № 5309, последовал негативный отзыв главного научно-экспертного управления Верховной рады", — сказал протоиерей Николай Балашов.

По его словам, в заключение украинских юристов отмечен дискриминационный характер законопроекта, его противоречие конституции и действующему законодательству Украины.

"Но, видимо, все эти аргументы имеют для лидеров раскола и некоторых украинских политиков, желающих похитить не только чужих верующих, чужие храмы и монастыри, но и чужое имя, столь же мало значения, сколь и священные каноны церкви, которые они с легкостью преступают – при поддержке, к великому нашему сожалению, наших братьев из Константинопольского патриархата", — добавил замглавы ОВЦС.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.