В УПЦ раскритиковали заявление Филарета о переименовании в РПЦ

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Заявление предстоятеля украинской неканонической церковной структуры Филарета о возможности переименования Украинской православной церкви в Российскую православную церковь безосновательно, заявил РИА Новости в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

Ранее в украинской неканонической церковной структуре заявили, что после получения автокефалии она станет называться "Украинская православная церковь"; при этом предстоятель украинской неканонической церковной структуры Филарет утверждает, что каноническая УПЦ должна называться "Русская православная церковь".

"Украинская православная церковь получила свое название еще раньше, чем появилось независимое украинское государство. Поэтому любые заявления на этот счет не имеют никакого основания", — сказал Климент.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.