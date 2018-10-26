В УПЦ раскритиковали заявление Филарета о переименовании в РПЦ

КИЕВ, 26 окт – РИА Новости. Заявление предстоятеля украинской неканонической церковной структуры Филарета о возможности переименования Украинской православной церкви в Российскую православную церковь безосновательно, заявил РИА Новости в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).
"Украинская православная церковь получила свое название еще раньше, чем появилось независимое украинское государство. Поэтому любые заявления на этот счет не имеют никакого основания", — сказал Климент.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.