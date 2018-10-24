МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Российские евангельские христиане будут изучать миссионерский опыт не только других направлений протестантизма, но и католиков и православных, заявил на открытии Малого собора Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) его начальствующий епископ Сергей Ряховский.

Малый собор РОСХВЕ пройдет в Москве до 25 октября. Его участниками стали около 300 пасторов объединения. На открытии собора, помимо членов РОСХВЕ, присутствовали также представители Администрации президента РФ, властей города Москвы, Русской православной церкви, Римско-католической церкви, Лютеранской церкви, а также Духовного управления мусульман РФ.

"Апостол Павел сказал: горе мне, если я не благовествую. Поэтому для нас, для христиан, благовестие является основным принципом жизни христианина", — заявил Ряховский собравшимся.

По его словам, законы в РФ дают право гражданам свободно исповедовать свою религию. То же касается и "евангельского благовестия".

Он также заверил, что участники собора будут изучать лучшие примеры в субъектах Российской Федерации, причем не только церквей РОСХВЕ, но и представителей других объединений и конфессий.

"Мы изучаем опыт и католической, и православной церкви, и лютеранской церкви, и иных евангельских церквей. Для нас важна концентрация этого опыта. … Чтобы миссия христианина и миссия Церкви была исполнена", — заключил он.