В УПЦ раскритиковали планы раскольников по объединению

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Не менее двух третей представителей канонической УПЦ могут войти в единую православную церковь на Украине, считают в неканонической церковной структуре Украины. В свою очередь, в УПЦ, комментируя эти высказывания, заявили, что представители неканонических православных структур "выдают мечты за действительность" и нет ни одного священника, готового к объединению.

"Сейчас известно примерно о десяти епископах Московского патриархата, которые поддерживают объединительный процесс… Можно прогнозировать, что со временем, уже после получения томоса, большинство тех, кто сейчас в Московском патриархате, объединятся с Украинской церковью", — заявил во вторник Зоря в ходе чата на сайте "Главред", текст его общения с пользователями приводит сайт неканонической церковной структуры Украины.

По его словам, "это будет продолжаться несколько лет, и, в итоге, не менее двух третей тех, кто есть в МП, войдут в Украинскую церковь". Он выразил надежду, что Украина получит томос об автокефалии до конца текущего года, однако, по его словам, дата объединительного собора церквей, на котором должен быть избран глава объединенной православной церкви, пока не определена.

В свою очередь, глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов заявил во вторник РИА Новости, что в неканонической Украинская православная церковь "выдают мечты за действительность".

"Я знаю только, что вся наша свора – СБ Украины, государственные органы — они "обрабатывают" наших священнослужителей через шантаж, угрозы (чтобы склонить к объединению с неканонической церковью – ред.). Это называется у нас "беседы",- сказал Анисимов.

При этом он отметил, что "ни одного священника не видел", который говорил бы о готовности к объединению.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.