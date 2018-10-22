Эксперт объяснил значение нового титула раскольника Филарета

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Изменение титула предстоятеля неканонической церковной структуры Украины Филарета, которого в Киеве теперь намерены называть также и "священноархимандритом Киево-Печерской и Почаевской лавр", говорит о планах захвата этих святынь, считает церковный историк Владислав Петрушко.

Киево-Печерская и Почаевская лавры находятся в ведении канонической Украинской православной церкви. В Печерском монастыре располагаются резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия и синодальные отделы.

"Фактически анонсируется захват Киево-Печерской и Почаевской лавр как главнейших святынь украинского православия, которые являются символом. Кто ими обладает, тот может претендовать на некое выражение всего украинского православия, как кажется раскольникам. Хотя такой формальный подход невозможен для истинно-верующих людей. Но поскольку эта структура мыслит больше политическими, земными категориями, то обладание теми или иными стенами для них принципиально важно", — заявил Петрушко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Если со стороны украинских властей, как полагает эксперт, будут приняты какие-то правовые акты, которые затронут статус лавр, то это может послужить сигналом для различных праворадикальных групп. Они, напомнил Петрушко, неоднократно отмечались попытками захвата этих святынь.

За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.

Другие поместные православные Церкви мира, включая Константинопольскую и лично ее предстоятеля патриарха Варфоломея, поддержали решения Московского патриархата относительно Филарета. Созданный им раскольнический "Киевский патриархат" до сих пор не признавался ни одной поместной православной Церковью, а единственной канонической структурой на Украине считалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом свидетельствуют документы, в том числе письма патриарха Варфоломея патриарху Алексию Второму, интервью и другие публикации в СМИ.

Однако 11 октября 2018 года Константинопольский патриархат решил снять с Филарета анафему и восстановить его, а также еще одного раскольнического украинского лидера Макария (Малетича) и их последователей "в их архиерейском или иерейском чине", а "их верующих вернуть в церковное общение".

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью".

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.