Патриарх Кирилл в конце октября впервые посетит две епархии в Молдавии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетит две епархии Православной церкви Молдовы в рамках своего визита в страну 27-28 октября, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
"27-28 октября состоится ранее запланированный визит святейшего патриарха Кирилла в пределы Православной церкви Молдовы. В этот раз предстоятель нашей Церкви посетит две епархии, которые он ранее не посещал, и именно в этом заключается основная цель визита: встретиться с православными верующими Молдовы", — сказал Волков.
По его словам, как ожидается, в субботу патриарх посетит Комрад, столицу Гагаузии, где совершит молебен на центральной площади, обратится со своим словом к верующим и благословит их. На следующий день, в воскресенье, предстоятель РПЦ будет совершать Божественной литургию в Бельцах и также обратится со своим посланием к молдавскому народу.
"В ходе визита ожидаются встречи патриарха с государственными властями республики, которые, как мы знаем, уделяют особое внимание этому визиту, придают ему высокое значение. Для патриарха во время подобных визитов всегда важны общение с паствой, совместная молитва, и именно ради этого он собирается посетить Молдавию. Конечно же, визит предстоятеля Русской церкви в Молдавию будет иметь особое духоподъемное значение для всей молдавской паствы", — добавил пресс-секретарь предстоятеля.
Большинство граждан страны исповедуют православие, являясь членами Православной церкви Молдовы (в составе РПЦ). До этого последний визит патриарха Кирилла в Молдавию состоялся в 2013 году.
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