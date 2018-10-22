Вопрос о визите папы римского в Россию не стоит, заявил Легойда

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Вопрос о визите папы римского Франциска в Россию не стоит на повестке дня и не обсуждался в ходе недавней встречи главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона с католическим визави кардиналом Кохом, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"По поводу очередных псевдоинсайдов диванных и прочих недоэкспертов: вопрос о визите римского папы в Россию на повестке дня не стоит", — написал Легойда в понедельник в своем канале в Telegram.

По его словам, "митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом".

"Это все, что вам надо знать о так называемой телеграм-аналитике анонимных каналов. Пользуйтесь только проверенными источниками!" — призвал представитель Русской православной церкви.