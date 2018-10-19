МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Московский Синодальный хор в рамках своей программы "Русские сезоны в Италии" принял участие в молебне на патриаршем подворье города Бари у мощей святителя Николая Чудотворца, сообщил в пятницу РИА Новости директор хора Дмитрий Маяков.

"Вчера, как только прилетели в Бари, мы сразу же направились, как паломники, в базилику, где служил молебен настоятель и священники нашего патриаршего подворья. Мы приняли участие в молебне, и нам даже удалось исполнить небольшой концерт для прихожан и паломников в базилике", — сказал Маяков.

В воскресенье, 21 октября, Московский Синодальный хор исполнит песнопения русских композиторов разных лет во время праздничной Божественной литургии на православном подворье в Бари. "Мы традиционно участвуем в литургиях на патриарших подворьях в этом городе, не первый год, и нам этим места хорошо знакомы и любимы", — сказал собеседник агентства.

В программе выступления Московского синодального хора — просветительские концерты в городах Бари, Барлетта, Альтамура, Руво ди Пулья. Хор исполнит шедевры русской духовной музыки разных столетий. "Для нас важно, что на эти концерты приходит очень много зрителей — они слушают русскую духовную музыку, классику и имеют возможность прикоснуться к нашей великой культуре", — добавил Маяков.

Концерты хора включены в обширную программу международного культурного проекта "Русские сезоны".

Московский Синодальный хор

Московский синодальный хор — один из старейших духовных и профессиональных хоров в России. Он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов, а после учреждения патриаршества в 1589 году именовался Патриаршим. Патриаршие певчие дьяки участвовали как в торжественных богослужениях, так и в важнейших государственных церемониях, наряду с хором государевых певчих дьяков. С упразднением патриаршества и учреждением Правительствующего синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор. Он просуществовал до 1918 года.

В 2010 году Московский Синодальный хор был возрожден известным хоровым дирижером, заслуженным артистом России Алексеем Пузаковым. Хор был воссоздан на базе столичного храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке, настоятелем которого является митрополит Волоколамский Иларион. В этом храме сохранились традиции московской школы церковного пения под руководством известного регента Николая Матвеева. Коллектив насчитывает около 80 профессиональных певцов, мужчин и женщин, закончивших ведущие музыкальные вузы.

В репертуаре хора классика русской духовной музыки — произведения Чайковского, Рахманинова, Свиридова, Чеснокова, Бортнянского, Львова, а также сочинения митрополита Волоколамского Илариона.