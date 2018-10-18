МИД: Казахстан заинтересован в урегулировании церковной ситуации на Украине

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на встрече глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии, которая проходит в Астане. 16 марта 2018

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Казахстан заинтересован в скорейшем мирном урегулировании ситуации с Православной церковью на Украине, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Казахстан заинтересован в скорейшем урегулировании возникшей ситуации во благо мира и человечества", — сказал глава МИД республики, письменно отвечая на вопрос о том, как он может прокомментировать процессы, происходящие на Украине в церковной сфере, и, в частности, действия Константинопольского патриархата и руководства Украины по подготовке "украинской автокефалии".

В октябре в Казахстане прошел VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. По словам Абдрахманова, в повестку дня пленарного и секционных заседаний съезда отдельным вопросом проблематика автокефалии церкви на Украине вынесена не была, однако "сам дух форума", прошедшего в конструктивном ключе, по его мнению, способствует "поиску решения, отвечающего, прежде всего, интересам православной общины в целом".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.