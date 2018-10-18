УПЦ приняла покаявшегося священника неканонического "Киевского патриархата"

Таинство возведения в сан диакона Николая Овсянникова в Свято-Троицком Дерманском женском монастыре в Ровенской области

Таинство возведения в сан диакона Николая Овсянникова в Свято-Троицком Дерманском женском монастыре в Ровенской области

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Украинская православная церковь приняла покаявшегося священника неканонической церковной структуры "Киевский патриархат", говорится в сообщении на сайте информационного просветительного отдела УПЦ.

"Три года назад Овсянников Николай Николаевич оставил раскол и через искреннее покаяние вернулся в лоно канонической Церкви", — говорится в сообщении.

Таинство возведения в сан диакона накануне совершил епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" и Украинская автокефальная православная церковь.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожной отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.