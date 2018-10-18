Ким Чен Ын пригласил папу римского в Пхеньян

ТОКИО, 18 окт — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал в четверг в Ватикане папе Римскому приглашение посетить Пхеньян от лидера КНДР Ким Чен Ына, передало информационное агентство Рёнхап.

По его данным, папа Римский Франциск принял Мун Чжэ Ина, который выполнил свое обещание передать приглашение посетить КНДР от Ким Чен Ына, с которым в прошлом месяце он встретился в Пхеньяне.

Как сообщалось ранее, южнокорейский президент намеревался подчеркнуть, что визит папы Римского в Северную Корею приблизил бы прекращение холодной войны на Корейском полуострове.