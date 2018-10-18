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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украинские раскольники нарушили обещание Порошенко о "незалежной церкви"

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (297)
054903
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. Едва Константинополь признал украинских раскольников, как они тут же поссорились. Неканоническая Украинская апостольская православная церковь (УАПЦ) обвинила главу раскольнического "Киевского патриархата" Филарета в нежелании идти на компромиссы. Похоже, проект "незалежной церкви" грозит развалиться. И этому есть ряд веских причин.

"Отняли храм!"

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
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"Пусть враги наши знают, что мы и тут победим и сделаем одну украинскую православную церковь во главе с "Киевским патриархом". Ведь много кто думает, что, может, не патриарх, а митрополит (будет во главе. — Прим. ред.). Нет!… НЕТ!", — тут лидер раскольников Филарет поднял вверх указательный палец. И 15-тысячная толпа, которая собралась 14 октября с желто-голубыми флагами на Софийской площади, рукоплескала ему.

Позади Филарета стоял глава еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви — "митрополит" Макарий. Его будущий собрат по "незалежной церкви" все говорил и говорил, уже дольше чем президент Порошенко, и телекамеры показывали явно недовольное лицо главы УАПЦ.

Между лидерами раскольников даже произошел неприятный разговор, о котором пару дней спустя Макарий, не выдержав, рассказал журналистам. С созданием "единой поместной украинской церкви" большие проблемы. И это стало ясно там же, на Софийской площади.

"Когда мы встретились (14 октября), патриарх сказал мне, что нужно срочно собирать собор. Я ему говорю: "Собор устраивать нет устава". "А устав у меня есть". "У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав." А он мне ответил: "Нет, будет мой устав". 2015-й год повторяется", — посетовал Макарий в интервью украинскому телеканалу Zik.

Тем самым он, по сути, признал: проект "украинской автокефалии" обречен на провал. И вот почему.

Участники протестной акции против действующего президента Украины Петра Порошенко у здания Администрации президента в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Церковная мечта Порошенко сыграла с ним злую шутку
Во-первых, для обретения долгожданного томоса (документа об автокефалии), украинские раскольники должны слиться в одну структуру — именно ради этого патриарх Варфоломей легализовал все духовенство как "Киевского патриархата", так и УАПЦ. Хотя изначально, по данным источников РИА Новости в украинских церковных кругах, речь шла о создании структуры, подчиненной Константинополю с нуля: именно для этого в Киев и послали экзархов. Но где им служить? Недвижимости у Константинопольской православной церкви (КПЦ) на Украине нет. Возможно, это стало одним из аргументов для "помилования" раскольников, хотя право на это имеет только Русская православная церковь.

Во-вторых, как раз на "объединительном соборе" УАПЦ и "Киевский патриархат" должны придумать название для новой структуры и принять ее устав. Это необходимо для официальной регистрации государством.

После этого она станет частью Константинопольского патриархата (Варфоломей решил открыть в Киеве представительство, правда, еще не определился, где именно), и государство отдаст новой церкви в пользование один или несколько храмов. Петр Порошенко уже пообещал КПЦ Андреевский храм, который сейчас считается главным собором УАПЦ. И Макарию это не нравится.

"Я поставил перед президентом вопрос — мы отдаем единственный кафедральный собор, а нам должны что-то взамен дать. Посмотрим, будет ли так", — не слишком дружелюбно заявил он.

В-третьих, лидеры раскольников не могут договориться между собой далеко не впервые. Макарий неспроста вспомнил 2015 год: еще тогда УАПЦ и "Киевский патриархат" собирались объединиться в… "единую поместную украинскую церковь", чтобы провести "объединительный собор", избрать там "предстоятеля" и потом просить патриарха Варфоломея об автокефалии. Но не получилось — Макарий обвинил Филарета в неуважении и "нежелании идти на компромиссы". Точь-в-точь такой же сценарий разыгрывался и в 2005 году, и в начале 1990-х.

"Фантомный митрополит"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Варфоломей превысил свои полномочия, заявил глава РПЦ
Масла в огонь добавляет явное желание Филарета возглавить новую структуру. Это прозвучало и в его речи на Софийской площади.

"Вся Украина участвовала в процессе дарования автокефалии…. Но начало ему положили мы на соборе 1-3 ноября 1991 года", — заявил "патриарх".

О чем это он? Действительно, тогда архиерейский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял обращение к Русской православной церкви с просьбой даровать УПЦ автокефалию, хотя на тот момент она уже обладала полной административной и финансовой независимостью от Московского патриархата, находясь лишь в номинальном подчинении.

Однако Филарет, бывший на тот момент митрополитом Киевским и всея Украины, но жаждавший именно патриаршества, решил пойти дальше и угрозами и шантажом заставил участников собора подписаться под призывом к Москве. Всего через несколько месяцев на архиерейском соборе РПЦ украинские епископы отозвали свои подписи, а сам Филарет раскаялся в содеянном и перед крестом и Евангелием поклялся, что подаст в отставку. Тем не менее, вернувшись в Киев, он нарушил клятву и призвал паству УПЦ в свою "автокефальную церковь".

Служители Константинопольского патриархата в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
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"Прихожане не ожидали от него такого. Он ведь до 1991 года всячески показывал, что против автокефалии, а тут резко изменил мнение. Само собой, они его не приняли и остались верны канонической Церкви", — вспоминает пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.

В мае 1992-го архиерейский собор УПЦ низложил Филарета с поста предстоятеля, а в июне РПЦ лишила его сана священнослужителя. И теперь уже простой монах Филарет самовольно создал "Киевский патриархат". В 1995-м он провозгласил себя "патриархом Киевским и всея Руси-Украины". А два года спустя "за нежелание раскаяться" и продолжение раскольнической деятельности РПЦ предала его анафеме. Кстати говоря, все остальные поместные православные церкви, в том числе Константинопольская, согласились с его отлучением.

И вот спустя 11 лет Константинопольский патриархат восстанавливает Филарета "в сущем сане" — то есть в сане митрополита.

"Здесь, я думаю, Константинополь попытался поставить Филарету подножку: его приняли фактически как митрополита на покое (на пенсии. — Прим. ред.). Константинопольский митрополит Иов (Геча) в одном из интервью об этом проговорился. В этом смысле Филарет для Константинополя — абстрактная фигура без его "Киевского патриархата", — полагает историк церкви Владислав Петрушко.

Сам же Филарет, едва узнав о решении синода КПЦ, публично заявил: "Патриархом был, есть и буду!" А потом подтвердил свое намерение в том самом разговоре с Макарием.

Патриарх Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию
"А какой статус, какая модель? Когда я сказал, будет ли митрополия или патриархия, он (Филарет. — Прим. ред.) со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия", — признался глава УАПЦ.

Ситуация тупиковая: Константинополь, похоже, хочет оставить Филарета за бортом новой религиозной структуры на Украине, а тот упорно метит в ее лидеры. И в сане никак не меньшем, чем патриарх, что вряд ли осуществимо.

"Древние патриаршие статусы (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский) закреплены на Вселенском соборе 451 года в Халкидоне. В последующих случаях предоставления патриаршего достоинства сопровождались соборными актами. В частности, Московское патриаршество Иова подтверждали соборы в Константинополе 1590-1593 годов. Даже если КПЦ предоставит автокефалию некой новообразованной "единой поместной украинской церкви", то это не будет означать автоматического присвоения ей статуса патриархата. Для этого нужно соборное решение, в том числе с участием Русской церкви", — пояснил Петрушко.

Впрочем, по его мнению, сейчас сложно предугадать, чем закончится конфликт между самозваным "патриархом" Филаретом и таким же "митрополитом" Макарием. Многое зависит от воли "стоящих за ними политических сил", от того же Порошенко, чей рейтинг катастрофически низок. Примирить раскольников уже пытались его предшественники Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, однако это пока никому не удалось.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

 

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