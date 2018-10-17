УПЦ назвала решение об инвентаризации ценностей в храмах незаконным

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. УПЦ считает незаконным решение Минкульта Украины об инвентаризации икон и других культурно-исторических ценностей в храмах канонической православной церкви на Украине, говорится в сообщении на сайте информационного просветительного отдела УПЦ.

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что министерство культуры Украины еще в сентябре потребовало от музейных работников провести полную инвентаризацию икон и других культурно-исторических ценностей в храмах канонической православной церкви на Украине. Согласно документу, опубликованному агентством, инвентаризация ценностей должна была пройти еще 18 сентября.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр пояснил, что все имущество, которое находится в храмах УПЦ, является собственностью религиозных общин. По словам юриста, осмотреть историко-культурные ценности чиновники могут только в случае, когда оно было передано на хранение или использование религиозной общине, о чем свидетельствуют соответствующие документы.

Он считает, что Минкульт рассчитывал воспользоваться определенной юридической неосведомленностью священнослужителей и верующих, "чтобы переписать все имущество и позже, при случае, попробовать удалить его для собственных целей", о чем свидетельствует и использование формулировки "историко-культурные ценности".

"Что это за "историко-культурные ценности"? В законодательстве вообще отсутствует такое определение. О чем речь — не понятно. Я в очередной раз подчеркиваю незаконность таких требований в отношении имущества религиозных общин", — заявил он.

Президент Украины Петр Порошенко в настоящее время пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее заявил, что УПЦ из-за автокефалии может быть лишена недвижимости и юридического статуса. Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.