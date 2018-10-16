В Госдуме выразили обеспокоенность из-за ситуации вокруг УПЦ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заместитель Председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что обеспокоен угрозой физических столкновений вокруг православных храмов на Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

"Для нас это большая проблема, потому что сегодня на Украине проживают около 20 млн русских, которых ваша пресса называет русскоязычными. Нас не может не беспокоить угроза физических столкновений вокруг православных храмов. Увеличивающаяся с каждым днем возможность начала религиозного конфликта на Украине затмевает и Минские соглашения, и все предпринятые до этого усилия по урегулированию, в том числе Канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом России Владимиром Путиным", — передает слова Толстого его пресс-служба.

Парламентарий считает, что украинское руководство взяло курс на раскол внутри страны и внутри церкви.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил об угрозах со стороны радикалов захватить лавру и устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви.