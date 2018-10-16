Митрополит УПЦ планирует рассмотреть вопрос участия в объединении церквей

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский канонической Украинской православной церкви, настоятель Спасо-Преображенского собора Александр Драбинко заявил, что его паства и он лично на парафиальном совещании намерены принять решение относительно возможного участия в объединении церквей на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Драбинко объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

"Я настоятель Спасо-Преображенского собора. Вчера я обратился к общине нашего храма, к пастве с информацией… о том, что произошло в Константинополе, что обсуждается сегодня… Каждому из нас придется принимать соответствующее решение, как оценку тем действиям, которые происходят. Что буду делать я и как я буду это делать, мы будем принимать решение совместно, на парафиальном совещании. Каждый может высказать свое мнение. И уже когда будет сформировано общее мнение нашей общины, тогда будет мой голос последним", — заявил Драбинко накануне в передаче "Ныне уже" в эфире телеканала "Громадське" ("Общественное ТВ").

Он также подтвердил, что считает после решения Константинополя, что православные на Украине являются клириками константинопольской церкви. Ранее об этом сообщали украинские СМИ, при этом в УПЦ заметили, что не получали от него заявления о переходе в КПЦ.

"Теперь мы можем считать, что на территории Украины возобновлена митрополия Константинопольского патриархата. И все, наверное, с этого момента, когда подписан документ, являемся на сегодняшний день клириками константинопольской церкви", — добавил он.

При этом синод Константинопольской церкви не принимал пока решения о предоставлении автокефалии, а лишь заявил о начале такой процедуры.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.