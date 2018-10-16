Драбинко опроверг информацию о решении стать клириком Константинополя

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский канонической Украинской православной церкви, настоятель Спасо-Преображенского собора Александр Драбинко заявил, что пока не принимал решения стать клириком Константинопольского патриархата.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Драбинко объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

"Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария", — заявил Драбинко РИА Новости во вторник.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.