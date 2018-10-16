Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко в эфире Громадське Телебачення заявил, что Украину можно считать территорией митрополии Константинопольского патриархата.

По мнению Драбинко, решение Константинополя об отмене передачи Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата означает, что с настоящего момента все священнослужители УПЦ автоматически становятся клириками Константинопольской церкви.

"Теперь мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата", — заявил он.

Позже в Украинской православной церкви отметили, что ничего не знают о планах Драбинко стать клириком Константинопольского патриархата.

"В последнее время он делал в прессе много разных противоречивых заявлений", — заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент, подчеркнув, что не готов говорить о решении Драбинко, основываясь на громких заявлениях в прессе.



Ранее Константинопольский патриархат заявил о намерении предоставить автокефалию автокефалию неканонической украинской церкви. Кроме того, Константинополь отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, восстановив его в церковных правах и сане. Таким образом, Константинополь впервые признал раскольнические церковные структуры на Украине легитимными.

Более того, Константинопольский патриархат отозвал акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

В РПЦ назвали решения Константинополя легализацией раскола и объявили о разрыве отношений в ответ на такие действия. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, отмечают в Москве.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, назвав решение Константинополя глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.