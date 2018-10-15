РПЦ призвала поместные церкви оценить посягательства Константинополя на УПЦ

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви призвал поместные православные церкви к оценке посягательств Константинопольского патриархата на каноническую территорию Украинской православной церкви и поиску выхода из кризиса, говорится в заявлении Синода.

"Призываем предстоятелей и Священные Синоды поместных православных церквей к надлежащей оценке вышеупомянутых антиканонических деяний Константинопольского патриархата и совместному поиску путей выхода из тяжелейшего кризиса, раздирающего тело единой святой соборной и апостольской Церкви", — говорится в документе.

Синод также выразил всестороннюю поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей Украинской православной церкви в особо трудное для нее время.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.