На Украине неизвестные пытались сорвать богослужение

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Неизвестные пытались сорвать праздничное богослужение на Покровской площади в Сумах, при этом присутствовавшие на месте сотрудники украинских правоохранительных органов не стали вмешиваться в ситуацию, сообщил в понедельник информационно-просветительский отдел канонический Украинской православной церкви.

"Четырнадцатого октября группа неизвестных попыталась сорвать богослужение на месте разрушенного Покровского храма, которое ежегодно происходит в Сумах по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что более 2 тысяч верующих пришли Крестным ходом на Покровскую площадь вместе с духовенством и приняли участие в богослужении.

"Провокаторы расположились всего в нескольких метрах от места совершения службы и на полную мощность включили громкоговорители, через которые стали транслировать музыку. Верующие вынуждены были терпеть "концерт", в то время как сотрудники правоохранительных органов никак не реагировали на эти действия", — отмечают в УПЦ.

В воскресенье в полицию Киева были доставлены около 100 человек, которые находились возле Киево-Печерской лавры, для установления их личности. Такие меры в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября, силовики приняли в рамках профилактической работы. В полиции заверили, что правоохранители смогут защитить все культовые сооружения и не допустить любых актов вандализма или захватов.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил, что опасается попыток ее захвата радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Митрополит призывал верующих целый день находиться в главной украинской святыне. В воскресенье в Киеве проходил марш националистов.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.