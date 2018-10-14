Мэттис поддержал идею установить Поклонный крест на кладбище форта Росс

ФОРТ РОСС (США), 14 окт — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис поддержал идею установки Поклонного креста и приведения в порядок православного кладбища в форте Росс в Калифорнии, сообщил в субботу журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Обратились к министру обороны Соединенных Штатов Америки генералу (Джеймсу) Мэттису. Рассказали ему о наших планах, что у нас здесь есть воинское мемориальное захоронение, здесь военные моряки захоронены у нас. И было очень приятно, что генерал Мэттис поддержал нас. Уверены, что он дал необходимые команды", — сказал посол.

По словам посла, до встречи с Мэттисом он получил поддержку со стороны губернатора Калифорнии Джерри Брауна.

"Думаю, мы сделаем еще очень многое, чтобы укрепить русское присутствие на этом уголке земли. У нас очень много планов", — добавил дипломат, отказавшись рассказать подробности.

Форт Росс был основан в 1812 Российско-американской компанией на Тихоокеанском побережье Калифорнии в 80 километрах от Сан-Франциско для промысла и торговли пушниной. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.

В настоящее время форт представляет собой исторический парк штата Калифорния, в котором с XIX века сохранился дом последнего русского коменданта Ротчева — объект исторической ценности национального значения.

Расположенное рядом кладбище стало первым православным кладбищем в Калифорнии. Там обнаружена 131 могила, где захоронены не только русские моряки, рабочие, крестьяне, но и привезенные с Аляски охотники, рабочие и члены их семей, а также принявшие православие коренные жители. В связи с тем, что там погребены моряки, кладбище получило статус воинского захоронения.