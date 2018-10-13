Патриарх Кирилл: никакие светские силы не уничтожат церковь на Украине

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не верит в успех "светских сил", пытающихся уничтожить каноническую православную церковь на Украине.

"Мы знаем, как сегодня непросто на братской земле украинской, которая проходит через тяжелейшие испытания. Верим, что "врата адовы" не одолеют Церковь. Мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны", — сказал патриарх после всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

По его словам, подобное в истории уже было не раз, в том числе и в совсем недавней истории — в XX веке. Церковь прогибалась под ударами, но она "никогда не ломалась" и "оставалась той духовной силой, которая в конце концов воспламеняла чувства и вдохновляла людей" на отстаивание своей веры и "на устроение совершенно иного бытия", отметил он.

"И сегодня мы радуемся, что на земле Белорусской, на земле Русской происходят положительные перемены, содействующие укреплению православной веры и церковной жизни", — отметил патриарх.

Обращаясь к собравшимся в храме, он сказал, что в этот юбилейный год очень хотел быть вместе со своей паствой в Белоруссии. Предстоятель РПЦ заметил, что Белая Русь — это особая часть исторической Руси, которая "никогда не подпадала под зависимость иноземных и иноверных правителей" и "где с глубокой древности теплился огонь православной веры".

Митрополит Минский и Заславский Павел в свою очередь поблагодарил патриарха Кирилла за его визит в Белорусскую православную церковь, назвав его для нее праздником "торжества православия", и пожелал первоиерарху РПЦ "крепости духа" и так же, как и всегда прежде, "стойко стоять за единство святой православной церкви".

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.