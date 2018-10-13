Патриарх Кирилл: никакие светские силы не уничтожат церковь на Украине

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не верит в успех "светских сил", пытающихся уничтожить каноническую православную церковь на Украине.
По его словам, подобное в истории уже было не раз, в том числе и в совсем недавней истории — в XX веке. Церковь прогибалась под ударами, но она "никогда не ломалась" и "оставалась той духовной силой, которая в конце концов воспламеняла чувства и вдохновляла людей" на отстаивание своей веры и "на устроение совершенно иного бытия", отметил он.
"И сегодня мы радуемся, что на земле Белорусской, на земле Русской происходят положительные перемены, содействующие укреплению православной веры и церковной жизни", — отметил патриарх.
Обращаясь к собравшимся в храме, он сказал, что в этот юбилейный год очень хотел быть вместе со своей паствой в Белоруссии. Предстоятель РПЦ заметил, что Белая Русь — это особая часть исторической Руси, которая "никогда не подпадала под зависимость иноземных и иноверных правителей" и "где с глубокой древности теплился огонь православной веры".
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.