Александрийский патриарх может посетить Москву и Стамбул как посредник

КАИР, 13 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины, в ближайшее время с этой целью он, возможно, посетит Стамбул и Москву, рассказал РИА Новости настоятель греческой православной церкви в городе Думьят в Египте епископ Пантелеймон.
Он пояснил, что патриарх Феодор II в настоящее время совершает пасторский визит в Зимбабве. "Когда он вернется оттуда, то, возможно, посетит Москву и Стамбул для встречи с константинопольским патриархом и московским патриархом Кириллом, чтобы урегулировать разногласия и сохранить украинскую Церковь в Московском патриархате", — сказал собеседник агентства.
По его словам, дата такого визита не определена, идет только подготовка к нему.
51.3%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
20.8%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
13.9%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
14.0%Не слежу за ситуацией
Феодор II в конце июля принял участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве. Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом они совершили божественную литургию на Соборной площади в Кремле, а затем возглавили многочисленный крестный ход к памятнику князю Владимиру.
Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.