Александрийский патриарх может посетить Москву и Стамбул как посредник

КАИР, 13 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II может выступить с посреднической миссией для урегулирования конфликта вокруг Церкви Украины, в ближайшее время с этой целью он, возможно, посетит Стамбул и Москву, рассказал РИА Новости настоятель греческой православной церкви в городе Думьят в Египте епископ Пантелеймон.

"Мы сожалеем о попытках отделить украинскую Церковь от Московского патриархата. Мы знаем о решениях Синода в Стамбуле и о продолжении курса на отделение. Эти решения не были одобрены Александрийской православной церковью. Есть инициатива со стороны александрийского патриарха Феодора II, чтобы вмешаться и положить конец конфликту, а также сохранить украинскую Церковь в лоне Московского патриархата", — сказал епископ Пантелеймон.

Он пояснил, что патриарх Феодор II в настоящее время совершает пасторский визит в Зимбабве. "Когда он вернется оттуда, то, возможно, посетит Москву и Стамбул для встречи с константинопольским патриархом и московским патриархом Кириллом, чтобы урегулировать разногласия и сохранить украинскую Церковь в Московском патриархате", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дата такого визита не определена, идет только подготовка к нему.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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Патриарх Александрийский и всея Африки в рамках конфликта вокруг Украинской церкви некоторое время назад уже побывал на Украине. Он 27 сентября прибыл в Одессу, несколько дней совершал там богослужения и встречался с представителями УПЦ. Предстоятель Александрийской православной церкви — второй по чести патриарх среди предстоятелей поместных православных церквей мира. Пресс-секретарь патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Александр Волков назвал этот визит Феодора II на Украину для поддержки УПЦ событием "огромного, мирового" значения.

Феодор II в конце июля принял участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве. Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом они совершили божественную литургию на Соборной площади в Кремле, а затем возглавили многочисленный крестный ход к памятнику князю Владимиру.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.