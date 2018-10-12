Архиепископ Вашингтона Вюрл ушел в отставку из-за скандала с педофилией

ВАТИКАН, 12 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял отставку американского кардинала Дональда Вюрла с поста архиепископа Вашингтона, который он занимал с мая 2006 года, сообщила в пятницу служба печати Святого престола.
Скандальный доклад о сексуальном насилии представителей духовенства Большое жюри Пенсильвании, где проживают более 1,5 миллиона католиков, опубликовало в середине августа. Из текста этого документа объемом более чем 1300 страниц следует, что на протяжении почти 70 лет к сексуальным преступлениям против детей оказались причастны более 300 священнослужителей. Их жертвами стали более тысячи человек. Правда, срок давности по большинству этих преступлений уже истек.
Примечательно, что предшественником Вюрла на посту архиепископа Вашингтона был кардинал Теодор Маккэррик. В июне он был отстранен Святым престолом от служения после того, как обвинения в адрес иерарха в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним были признаны церковными властями "правдоподобными и обоснованными". 27 июля Маккэррик был вынужден подать папе Франциску прошение об отставке с поста члена Кардинальской коллегии, которое было удовлетворено. Понтифик предписал экс-кардиналу провести остаток жизни в покаянии и молитвах.