Архиепископ Вашингтона Вюрл ушел в отставку из-за скандала с педофилией

ВАТИКАН, 12 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял отставку американского кардинала Дональда Вюрла с поста архиепископа Вашингтона, который он занимал с мая 2006 года, сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

Имя видного церковного иерарха США неоднократно упоминалось в ходе резонансного расследования, проведенного Большим жюри Пенсильвании в связи с многочисленными случаями сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних со стороны клира в католических приходах этого американского штата. Вюрл с февраля 1988 года по июнь 2006 года был епископом второго по величине города Пенсильвании – Питтсбурга. Согласно показаниям ряда свидетелей, занимая епископскую кафедру, он покрывал многих священнослужителей, запятнавших себя педофилией.

Скандальный доклад о сексуальном насилии представителей духовенства Большое жюри Пенсильвании, где проживают более 1,5 миллиона католиков, опубликовало в середине августа. Из текста этого документа объемом более чем 1300 страниц следует, что на протяжении почти 70 лет к сексуальным преступлениям против детей оказались причастны более 300 священнослужителей. Их жертвами стали более тысячи человек. Правда, срок давности по большинству этих преступлений уже истек.

После публикации доклада официальный представитель Ватикана заявил, что Святой престол испытывает "стыд и боль" в связи обвинением священнослужителей США в педофилии. 20 августа папа Франциск в специальном "Послании народу Божию" выступил с суровым осуждением сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны католических священнослужителей, призвав к покаянию и искоренению данного явления из жизни церкви. По словам понтифика, это преступление "порождает глубокие раны боли и бессилия, прежде всего, в жертвах, но также и в их родственниках, и во всей общине, среди верующих и неверующих".

Примечательно, что предшественником Вюрла на посту архиепископа Вашингтона был кардинал Теодор Маккэррик. В июне он был отстранен Святым престолом от служения после того, как обвинения в адрес иерарха в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним были признаны церковными властями "правдоподобными и обоснованными". 27 июля Маккэррик был вынужден подать папе Франциску прошение об отставке с поста члена Кардинальской коллегии, которое было удовлетворено. Понтифик предписал экс-кардиналу провести остаток жизни в покаянии и молитвах.