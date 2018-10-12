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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (184)
(обновлено: 08:42 12.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПатриарх Варфоломей. Архивное фотоПатриарх Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. То, чего так сильно боялись в православном мире, произошло: Константинопольский патриархат признал легитимными раскольнические структуры на Украине и озвучил притязания на ее территорию. Невзирая на заявления Русской православной церкви о нарушении церковных канонов, патриарх Варфоломей не собирается останавливаться и намерен окончательно решить вопрос создания некой "незалежной Церкви". Даже несмотря на несколько важных для миллионов верующих обстоятельств.

"Нас предали"

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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Легойда назвал решение Константинополя беспрецедентным и антиканоническим
"Просто представьте себе, что человек, осужденный за воровство или разбой, или иное преступление в отношении многих людей, вдруг решением суда соседнего государства признается невиновным. К сожалению, это произошло, хотя мы ждали от Константинополя братского понимания той проблемы, которая существует уже так много лет. Мы ждали помощи в уврачевании раскола, а не вмешательства во внутренние дела Церкви-сестры", — сетует в разговоре с корреспондентом РИА Новости жительница Киева Людмила.

О каком вмешательстве речь? Синод Константинопольской церкви решил рассмотреть "ходатайства об апелляции Филарета Денисенко (глава непризнанного "Киевского патриархата". — Прим. ред.), Макария Малетича (глава раскольнической Украинской автокефальной православной церкви, УАПЦ. — Прим. ред.) и их последователей, оказавшихся в расколе не по догматическим причинам". Иными словами, "Киевский патриархат" и УАПЦ отделились в свое время от Русской православной церкви не из-за расхождения в вероучении (как в 1054 году единое христианство раскололось на православную и католическую ветви), а чисто по политическим мотивам. Филарет создал свою структуру в 1992 году при поддержке президента Кравчука, УАПЦ основана Директорией Украинской народной республики в 1920 году.

Русская церковь "за учинение раскола" лишила Филарета сана митрополита в 1992-м, спустя пять лет и вовсе предав его анафеме. УАПЦ признана неканонической еще в 1920-х годах, то есть все ее члены — раскольники. И по канонам только Русская церковь вправе снять с раскольников "церковные санкции".

Что интересно, Фанар (так называется район, где находится резиденция патриарха Варфоломея) признал легитимными не сами структуры, а их "духовенство" и паству. Как говорится, "пусть идут под наше крыло".

"Люди были Церковью осуждены, и это осуждение приняло все мировое православие, в том числе и Константинопольский патриархат. И теперь для того, чтобы эти люди стали рукопожатными для Константинополя, их руку Константинополь сначала вытирает салфеткой, а затем будет ее жать", — объяснил логику Фанара пресс-секретарь патриарха Московского священник Александр Волков.

"Чисто бизнес"

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
КПЦ отменила указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату
Но тот факт, что Константинополь банально использует раскольников в своих целях, не помешал украинским властям возликовать. Президент Порошенко уверенно заявил, что "фактически еще один акт провозглашения независимости Украины" — решение об автокефалии — уже осуществлен.

"Империя теряет один из важных рычагов влияния на свою бывшую колонию, для нас собственная церковь — это гарантия нашей духовной свободы", — сообщил президент гражданам.

Не забыл он в своем обращении затронуть и тему свободы физической. Порошенко, в который раз, пообещал, что верующих "российской церкви" не тронут.

Вот только он не упомянул про антицерковные законопроекты №4128 и №5309, принятие которых позволит отнимать храмы у канонической Украинской православной церкви (их почти 12 тысяч), а саму единственную в стране каноническую церковную структуру лишит названия.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Порошенко объявил о победе над "московскими демонами"
Не упомянул президент и об аппетитах "помилованных" Фанаром раскольников. Два месяца назад Филарет открыто пригрозил забрать у православных Украины и канонической Украинской церкви главные святыни — Киево-Печерскую и Почаевскую лавру. Следом посыпались угрозы от радикалов. И вот уже несколько недель верующие со страхом ждут штурма обителей. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел предупредил, что это может произойти уже 14 октября во время шествия националистов.

"К сожалению, именно этим решением Константинопольского патриархата воспользуются те радикально-настроенные группы общества, которые пытаются постоянно обострять ситуацию, зарабатывая на ней, как они ошибочно считают, себе политические дивиденды для возможной политической карьеры", — опасается прихожанка Киевской лавры Людмила.

"Мы ждем мирного урегулирования данной ситуации и неприкосновенности нашей свободы вероисповедания и выбора Церкви. Мы ждем, что не будет вседозволенности и попыток захвата лавр, монастырей, храмов и наших святынь. На протяжении многих лет мирно сосуществовали все конфессии Украины. Может быть, для начала удастся вернуться к той ситуации хрупкого мира и переговоров", — надеется она.

"Вторжение началось"

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Кремле выступили против шагов, ведущих к расколу православия
Однако одно из решений синода Константинопольского патриархата, судя по всему, отдаляет наступление религиозного мира на Украине.

"Немедленно восстановить cтавропигию Вселенского патриарха в Киеве, одну из его многочисленных cтавропигий в Украине, которая существовала там всегда", — постановил синод.

Ставропигия — это представительство, подворье, монастырь или храм, подчиняющийся непосредственно патриарху. В данном случае — Варфоломею.

"Это незаконное вторжение на каноническую территорию Украинской православной церкви", — сказал РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он пояснил, что открытие подворий любой поместной православной церкви (всего их 15) на территории другой осуществляется по взаимному согласованию между двумя церквами. "В данном случае такое согласование не имело места", — подчеркнул Балашов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Кирилл назвал ситуацию на Украине нарушением церковных канонов
Вот только непонятно, откуда Константинополь возьмет на Украине недвижимость. По словам осведомленных источников РИА Новости в церковных кругах, у патриарха Варфоломей уже лежит на столе список объектов по всей стране, которые могут быть переданы под его контроль. А вот о храме, с которого все начнется, стало известно от экспертов.

"Экзархи (посланники) Варфоломея в понедельник 8 октября были в храме Спаса на Берестове (находится в юрисдикции "Киевского патриархата". — Прим. ред.), который относится к заповеднику "Киево-Печерская лавра", но находится за территорией собственно монастыря. Государство обещает отдать его Константинополю для служб", — сообщил социолог религии Николай Митрохин.

Интересно, что в 1950-е годы именно там было установлено символичное надгробие Юрия Долгорукого, основателя Москвы. "Поскольку такое соседство выглядело бы комично, ученый совет заповедника еще в сентябре принял решение о демонтаже надгробия. Где оно будет размещено, неизвестно", — добавляет эксперт.

Что будет с другими "символами русского мира" — теми же мощам Ильи Муромца и Нестора Летописца — страшно представить.

"Абстрактный глава"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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Патриарх Варфоломей превысил свои полномочия, заявил глава РПЦ
Филарет уже заявил, что сторонники "незалежной церкви" устроят собор, где выберут своего главу, который и получит из рук патриарха Варфоломея вожделенный томос (указ об автокефалии). Пока ведь Константинополь только легализовал раскольников и заявил о своем праве на Украину. Никакого томоса об автокефалии принято не было.

Кстати, на Украине его ждали как раз 11 октября, по итогам Константинопольского синода. А в конце августа томоса ждали  в начале сентября. В июле — "на День крещения Руси". В апреле — "через несколько недель". Похоже, с автокефалией тянут.

"Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем делать так, чтобы все было мирно", — заявил в интервью DW митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис). По его словам, решение о томосе отложено до ноября.

Митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Митрополит Иларион назвал решения Константинополя беззаконием
Есть еще одно обстоятельство. Как известно, Филарет не скрывает амбиций и хочет стать главой новой церковной структуры. Если "Украинский собор" все же состоится, то "Киевский патриархат" окажется там самым представительным — 41 епископ. От УАПЦ будет всего 13 епископов. Некоторые СМИ предполагают, что в соборе примут участие также от двух до десяти епископов канонической УПЦ. Но даже если участники собрания изберут Филарета своим главой, то в каком статусе? Сейчас он самопровозглашенный "патриарх Киевский и всея Руси-Украины".

"Мне кажется, Филарета как-то абстрактно восстановили в архиерейском достоинстве. Понятно, что его "патриаршество" признать не могут. Его понизили номинально. Наверное, рассчитывают, что дальше будет так называемый объединительный собор, где его изберут предстоятелем этой структуры", — полагает историк Владислав Петрушко.

Вообще изначально, по его мнению, для Константинополя более выгодным был сценарий создания своей митрополии "с нуля", без привлечения давно действующих на церковном поле игроков. Однако что-то пошло не так.

"Думаю, не зря Филарет ездил в США и предпочел вместо экзархов встречаться с их прямыми хозяевами в Госдепе. Почему там выбрали такой вариант? Наверное, эта комбинация куда более опасная, учитывая боевой задор Филарета, заранее анонсировавшего захват лавр. Возможно, тому же Порошенко нужна заварушка на Украине", — отмечает эксперт.

"Полшага до катастрофы"

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
В Киеве задумались о совпадении пожара в арсенале с обсуждением автокефалии
Дальше будет только хуже. По крайней мере, в этом уверены в Русской церкви. Признав раскольников, патриарх Варфоломей "перешел красную линию".

"Мы говорим, что эти сегодняшние неканонические решения Константинопольского патриархата касаются судеб миллионов людей, миллионов верующих прежде всего на Украине и вообще православного мира, поскольку это попытка подрыва основ канонического строя всего православия", — подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что православные верующие сейчас "в полушаге от каких-то чрезвычайных, как минимум драматических последствий". Это "совершенно очевидно".

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