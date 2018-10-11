МОСКВА, 11 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Константинопольский патриархат совершил "беспрецедентное антиканоническое действие", вступив в каноническое общение с раскольниками и с отлученным от Церкви, заявил в четверг в своем телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от Церкви", — отметил Легойда.
"Надлежащую оценку этого деяния", по его словам, даст Священный синод Русской православной церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске.
В мае 1992 года архиерейский собор Украинской православной церкви сместил Филарета Денисенко с должности предстоятеля, а в июне того же года уже собор РПЦ лишил его сана. Тот в ответ отказался подчиняться решениям и самовольно создал неканоническую структуру – "Киевский патриархат", который не признается всеми поместными православными церквами. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме. Другая церковная структура, о которой идет речь в решении синода Константинопольского патриархата, — Украинская автокефальная православная церковь — была создана ранее, в 1920 году, на волне националистических настроений на Украине. В годы советской власти она неоднократно распускалась и возрождалась, в своем нынешнем виде УАПЦ существует с 1989 года. Самопровозглашенные церковные структуры до сих пор не признавались каноническими ни одной из поместных православных церквей мира.