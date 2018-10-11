Митрополит Иларион назвал решения Константинополя беззаконием

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал принятые в четверг решения синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу "беззаконным деянием", которые нарушают межправославное единство и попирают церковные каноны.

Ранее в четверг синод Константинопольского патриархата официально объявил о решении "восстановить" свое подворье в Киеве, принять в общение лидеров раскольнических церковных структур на Украине и отозвать решение Константинополя 1686 года о передаче патриарху Московскому права рукополагать митрополитов Киевских.

"О решении Константинопольского патриархата относительно учреждения ставропигии в Киеве, реабилитации лидеров раскола и отмены действия акта 1686 года узнал, находясь в Астане на Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Ожидался здесь и митрополит Галльский Эммануил (епископ Константинопольской церкви), неизменный участник предыдущих съездов, но не прибыл. Теперь понятно, почему", — сказал митрополит Иларион.

"Решение было предсказуемым. Вся логика действий Константинополя, начиная с апреля, к этому вела. Попраны церковные каноны, нарушено межправославное единство, вторжение Константинопольского патриархата в канонические пределы Русской церкви документально оформлено", — продолжил он.

По его словам, ответ Московского патриархата "на очередное беззаконное деяние Константинопольского патриарха" будет дан на заседании священного синода, которое состоится 15 октября в Минске.

"Накануне, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мы будем молиться вместе с нашим патриархом о многомиллионной Русской церкви, объединяющей народы России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран, входящих в ее каноническое пространство, с твердой уверенностью в том, что врата ада не одолеют ее, а Пресвятая Богородица всех нас покроет от всякого зла честным своим омофором", — добавил Иларион.