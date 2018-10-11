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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Решения Константинополя не принесут пользы, считает украинский эксперт

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (179)
(обновлено: 23:09 11.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГлава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фотоГлава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Решение Синода Константинопольского патриархата демонстрирует урок "византийской политики", от которой никто не выигрывает, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
КПЦ отменила указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату
Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

"Урок византийской политики. Иногда выигрывают искренние "восхищение" традиции византийской политики… Помните, что благодаря политике, византийской империи уже 600 лет как не существует", — написал Бортник в Facebook.

По его словам, Константинопольский патриархат будет иметь право на все храмы на Украине, а Филарет и Макарий фактически лишатся своих церквей. "Под громкие аплодисменты возбужденной толпы не дать томос, но провозгласить "ставропигию" над Киевом — право собственности на монастыри и храмы всех православных конфессий… КП и УАПЦ пошли за томосом и попали в плен. Де-факто похоже на создание "экзархата"; бросить печенюшки "снятия анафемы", при этом лишив обоих "патриархов" сана, их церкви — самостоятельности, и стравив в борьбе за престол на неопределенное время", — пишет эксперт.

Бортник считает, что при этом Синод снял с себя любую ответственность за возможное дальнейшее противостояние на Украине.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Эксперт прокомментировал снятие анафемы с Филарета
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко приветствовала решения Константинополя по автокефалии
Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

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