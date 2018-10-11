Решения Константинополя не принесут пользы, считает украинский эксперт

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Решение Синода Константинопольского патриархата демонстрирует урок "византийской политики", от которой никто не выигрывает, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Урок византийской политики. Иногда выигрывают искренние "восхищение" традиции византийской политики… Помните, что благодаря политике, византийской империи уже 600 лет как не существует", — написал Бортник в Facebook.
По его словам, Константинопольский патриархат будет иметь право на все храмы на Украине, а Филарет и Макарий фактически лишатся своих церквей. "Под громкие аплодисменты возбужденной толпы не дать томос, но провозгласить "ставропигию" над Киевом — право собственности на монастыри и храмы всех православных конфессий… КП и УАПЦ пошли за томосом и попали в плен. Де-факто похоже на создание "экзархата"; бросить печенюшки "снятия анафемы", при этом лишив обоих "патриархов" сана, их церкви — самостоятельности, и стравив в борьбе за престол на неопределенное время", — пишет эксперт.
Бортник считает, что при этом Синод снял с себя любую ответственность за возможное дальнейшее противостояние на Украине.
Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.