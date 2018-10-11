Константинополь грубо искажает церковную историю, заявили в РПЦ

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков назвал "грубым искажением церковной истории" решение Синода Константинопольского патриархата отменить собственное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

"Это просто грубое и совершенно неправомочное искажение церковной истории, реальность которой совершенно иная", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

По его словам, иерархи Константинопольского патриархата основываются "не на фактах, не на исторических источниках, а только лишь на очень странных и совершенно неадекватных измышлениях людей, которые, в принципе, и раньше-то никогда церковной историей в отношении Украины не занимались".

"Нашей Церковью предприняты значительные усилия для того, чтобы в последние месяцы опубликовать весьма исчерпывающий набор документов, который говорит о реальной исторической картине, связанной с существованием Киевской митрополии, о том, как все было связано с предоставлением ей самостоятельности и как эта Киевская митрополия затем стала Русской православной церковью", — сказал Волков.

В Решении Синода Константинопольского патриархата, в частности, говорится, что нужно "аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов – ред.) давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского".

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.