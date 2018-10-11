МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решения Синода Константинопольского патриархата нанесут катастрофический вред, в первую очередь, православным верующим на Украине, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
"Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, абсолютно беспрецедентна и абсолютно для всех нова. Это полный разрыв с традицией и восприятием церковности, и, конечно, все, что предпринимает сейчас Константинополь, нанесет катастрофический вред, в первую очередь, для православных на Украине. Потому что сейчас начнется что-то страшное", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".
"Мы говорим о том, что эти сегодняшние неканонические решения Константинопольского патриархата касаются судеб миллионов людей, миллионов верующих прежде всего на Украине и вообще православного мира, поскольку это попытка подрыва основ канонического строя всего православия", — сказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы, заявив, что считает глубоко враждебным актом решение Константинополя по украинской неканонической церкви.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.