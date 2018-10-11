МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решения Синода Константинопольского патриархата нанесут катастрофический вред, в первую очередь, православным верующим на Украине, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, абсолютно беспрецедентна и абсолютно для всех нова. Это полный разрыв с традицией и восприятием церковности, и, конечно, все, что предпринимает сейчас Константинополь, нанесет катастрофический вред, в первую очередь, для православных на Украине. Потому что сейчас начнется что-то страшное", — сказал Волков в эфире телеканала "Спас".

"Мы говорим о том, что эти сегодняшние неканонические решения Константинопольского патриархата касаются судеб миллионов людей, миллионов верующих прежде всего на Украине и вообще православного мира, поскольку это попытка подрыва основ канонического строя всего православия", — сказал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"То, что мы стоим в полушаге от каких-то чрезвычайно, как минимум, драматических последствий – совершенно очевидно", — добавил Легойда.

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он также заявил, что Синод принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы, заявив, что считает глубоко враждебным актом решение Константинополя по украинской неканонической церкви.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.