МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Константинопольская православная церковь (КПЦ) заявила о своих правах на Украину, отменив выданный ей в 1686 году указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

С Филарета сняли анафему

"Аннулировать обязательство в Синодальном письме 1686 года, выданном в связи с обстоятельствами того времени, которое путем икономии (смягчения канонов. – Прим. ред.) давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского", — говорится в решении Константинопольского синода, опубликованном на ее официальном сайте.

Также синод отменил все санкции, наложенные Русской православной церковью на главу неканонической церкви на Украине Филарета — с него сняли анафему.

Как рассказал РИА Новости источник в церковных кругах Греции, возвращение канонического сана Филарету незаконно, поскольку отлучала его Русская Православная церковь. Собеседник агентства заметил, что автокефалию можно предоставить только канонической церкви с законным Синодом. Он также усомнился в том, что кто-то признает украинскую неканоническую церковь.

"Какая поместная церковь признает этого Филарета? Почти ни одна не признает его. Потому что это будет незаконно", — подчеркнул источник.

Он выразил мнение, что признать украинскую автокефалию могут Албанская церковь, Финляндская и Эстонская, у которой в отношениях с РПЦ "есть проблемы".

Синод Константинопольского патриархата ранее подтвердил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. По словам президента страны Петра Порошенко, соответствующее решение "уже принято".

Реакция РПЦ и УПЦ



Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла заявил, что это решение Синода является легализацией раскола. Он подчеркнул, что Синод Константинополя принял катастрофические решения для себя и для мирового православия, перешел красную черту.

Украинская православная церковь еще не определилась с тем, как будет реагировать на действия Константинополя. Глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов указал на то, что решение синода — это "беззаконие".

При этом он не исключил, что на патриарха Варфоломея могут наложить анафему.

"Они же (константинопольские патриархи. — Прим. ред.) впадали не один раз в ересь… Патриарх не обладает статусом безгрешности", — заключил он.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.