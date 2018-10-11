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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Константинопольский патриархат снял анафему с Филарета

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (163)
(обновлено: 19:32 11.10.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГлава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фотоГлава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Глава неканонической церкви на Украине Филарет (Денисенко) заявил на брифинге, что Синод Константинопольского патриархата снял с него анафему.

Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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"Для того, чтобы признать епископат, который был рукоположен мной после наложения анафемы, действительным, нужно было сделать недействительной ту политическую анафему, которую на меня наложили", — сказал Филарет.

Он добавил, что Синод также снял анафему и с архиепископа Макария Малетича, возглавляющего так называемую Украинскую Автокефальную православную Церковь.

"Это решение о недействительности этих всех запретов дает нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с автокефальной церковью", — сказал Филарет.

Решение незаконно

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Архивное фото
© Фото : из личного архива
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Ранее источник в церковных кругах Греции сообщил РИА Новости, что это решение Константинополя незаконно, поскольку отлучала этих священников Русская Православная церковь.

"Филарета отлучила Русская церковь за то, что он сделал <…> Одна ошибка следует за другой. Похоже, что схизма растет с этими решениями Варфоломея", — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул также, что автокефалию можно предоставить только канонической церкви с законным Синодом.

"Если нет законного Синода с законными представителями, автокефалия не может состояться. С этой целью им возвращают каноничность", — сказал он.

Глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов назвал решение Синода "смешным" и заявил, что Филарет должен был сразу обратиться с апелляцией, а не через 20 лет.

"А второй (Макарий — ред.) под анафемой точно не был, а все рассказывают, что с них снята анафема", — заключил Анисимов.

Борьба за автокефалию

Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Белграде, Сербия. 3 июля 2018
© AFP 2018 / Andrej Isakovic
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В мае 1992 года архиерейский собор УПЦ сместил Филарета с должности предстоятеля, а в июне того же года уже собор РПЦ лишил его сана. Тот в ответ отказался подчиняться решениям и самовольно создал неканоническую структуру – "Киевский патриархат", который не признается всеми поместными православными церквами. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме.

Киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной Церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.

Автокефалией называется статус поместной Церкви, предполагающий ее административную независимость от других Церквей.

В прошлом месяце Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной Церкви нельзя вмешиваться в дела другой.

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