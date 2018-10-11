Константинопольский патриархат снял анафему с Филарета

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Глава неканонической церкви на Украине Филарет (Денисенко) заявил на брифинге, что Синод Константинопольского патриархата снял с него анафему.
Он добавил, что Синод также снял анафему и с архиепископа Макария Малетича, возглавляющего так называемую Украинскую Автокефальную православную Церковь.
"Это решение о недействительности этих всех запретов дает нам возможность теперь объединиться с архиереями Московского патриархата, которые захотят объединиться, и объединиться с автокефальной церковью", — сказал Филарет.
Решение незаконно
"Филарета отлучила Русская церковь за то, что он сделал <…> Одна ошибка следует за другой. Похоже, что схизма растет с этими решениями Варфоломея", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул также, что автокефалию можно предоставить только канонической церкви с законным Синодом.
"Если нет законного Синода с законными представителями, автокефалия не может состояться. С этой целью им возвращают каноничность", — сказал он.
Глава пресс-службы Украинской православной церкви Василий Анисимов назвал решение Синода "смешным" и заявил, что Филарет должен был сразу обратиться с апелляцией, а не через 20 лет.
"А второй (Макарий — ред.) под анафемой точно не был, а все рассказывают, что с них снята анафема", — заключил Анисимов.
Борьба за автокефалию
Киевские власти пытаются добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной Церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.
Автокефалией называется статус поместной Церкви, предполагающий ее административную независимость от других Церквей.
В прошлом месяце Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
РПЦ осудила это решение и выразила Константинополю протест. Отмечается, что назначение экзархов на Украину — грубейшее попрание церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной Церкви нельзя вмешиваться в дела другой.