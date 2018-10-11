Синод принял два решения по Украине, заявили в УПЦ КП

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Синод Вселенского патриархата принял два решения, касающихся Украины. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря.

"Сразу из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях", — написал он.

Первым решением Синод удовлетворил апелляцию главы неканонической церкви на Украине патриарха Филарета. Второе, по словам Зори, касается "признания незаконной аннексии Киевской митрополии Русской церковью в 1686 году". Ожидается, что вскоре последует официальное заявление Синода.

Киев намерен добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. В УПЦ МП назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. Ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии, заявляли в РПЦ.