АСТАНА, 10 окт — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выразил надежду, что по итогам синода в Константинополе не будет принято скоропалительных решений по автокефалии для Украины.

"В эти минуты, насколько известно, проходит заседание священного синода Константинопольского патриархата, мы не ожидаем каких-то скоропалительных решений. Надеемся, что таких решений не будет вообще. Патриарх Варфоломей анонсировал предоставление автокефалии украинской церкви, но дело в том, что украинская церковь автокефалию не просила", — сказал он журналистам на полях шестого Съедает лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.