В РПЦ надеются на торжество здравого смысла в Константинопольской церкви

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Русской православной церкви надеются на "торжество здравого смысла" в Константинопольской церкви, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя начавшийся во вторник Синод Константинопольского патриархата.

Как ожидается, Синод 9-11 октября рассмотрит тему предоставления автокефалии церкви на Украине.

"Мы не знаем, что там будет происходить. Мы надеемся, что наконец увидим там торжество здравого смысла и христианской совести. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал Легойда на встрече с депутатами Госдумы, оценивая начавшееся заседание Синода.

По словам Легойды, в Московском патриархате сделали все для того, чтобы "наши братья" в Константинополе "не совершили шагов, которые повлекут очень тяжелые последствия для миллионов людей и, конечно, для мирового православия". "Мы и сегодня оставляем дверь открытой и надеемся, что в какой-то момент тема начнет разворачиваться в другую сторону. Мы надеемся, что будем услышаны, потому что это касается миллионов людей", — отметил глава синодального отдела.

Как напомнил Легойда, в ответ на действия Константинопольского патриархата по подготовке автокефалии Синод РПЦ со своей стороны заявил пока лишь о "приостановлении" сослужения с иерархами Константинопольской церкви, выразив тем самым надежду, что ситуацию еще можно "направить в правильное русло".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине, хотя и обещал не вмешиваться в дела церкви. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.