Главный раввин России разъяснил заявление о поставках С-300 в Сирию

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости, Ольга Липич. Главный раввин России Берл Лазар объяснил свое критическое высказывание в интервью израильской газете "Гаарец" о поставках российских С-300 в Сирию соображениями о "дополнительном напряжении" в регионе и тревогой за "взаимное доверие" между Россией и Израилем.

В интервью израильскому изданию "Гаарец" ранее он заявил, что считает решение Москвы о поставке комплексов С-300 в Сирию "ошибкой, которая лишь добавит проблем в регионе".

"Катастрофа, в которой погибли российские военнослужащие, это ужасная трагедия, вызвавшая скорбь и сочувствие у нас, как и миллионов других людей. Но дополнительное напряжение, возникшее в регионе, усугубляет эту трагедию. Именно это я и имел в виду, говоря о поставках зенитно-ракетных комплексов в Сирию", — сказал Лазар РИА Новости в понедельник.

Раввин отметил, что он "не военный эксперт и не политик, чтобы рассуждать о военно-политических последствиях такого решения". "Но утрата столь важной ценности, как взаимное доверие и сотрудничество между странами в разных областях, конечно, не может не вызывать у меня тревогу и сожаление", — пояснил Лазар.

Он выразил надежду, что "скорая встреча между президентом России и премьер-министром Израиля вернёт прежний уровень взаимоотношений".

Основная идея, которую раввин хотел раскрыть в интервью израильской газете, по его словам, сводилась к тому, что российско-израильские отношения благодаря немалым усилиям с обеих сторон в последние годы достигли "чрезвычайно высокого уровня доверия" во множестве сфер — от культурно-образовательных проектов до взаимодействия в противодействии терроризму. "Тем тяжелее видеть, как возникают угрозы этому взаимовыгодному процессу", — добавил Лазар.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. На прошлой неделе Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

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