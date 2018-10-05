ПЕТРОЗАВОДСК, 5 окт – РИА Новости. Специалисты обнаружили древний алтарный прируб под обломками сгоревшего в Карелии в августе Успенского храма, сообщила пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

Пожар в Успенской церкви произошел 10 сентября. Предварительной причиной назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. С 24 августа начался сбор пожертвований на восстановление храма.

"Специалисты московского института "Спецпроектреставрация" провели обследование Успенской церкви. В результате работ в нижнем объеме подклета алтаря обнаружена срубная конструкция более древнего пятистенного алтаря на валунном фундаменте", — сказала Кабатюк.

По предположению специалистов, при последней перестройке храма новый алтарь построили над старым, спрятав внутри новой конструкции. Кроме того, эксперты института оценили сохранность элементов памятника, процент утраты исходного материала и ценностные параметры сохранившихся бревен, в том числе и крайне обгоревших.

В настоящий момент организовано временное складирование промаркированных элементов, которые будут перевезены на хранение и изучение. До 15 ноября уцелевшие фрагменты должны быть перевезены в закрытое помещение. До этого момента их сохранность на погосте обеспечит круглосуточная охрана.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.