Христиане всего мира обеспокоены из-за ситуации с УПЦ, заявили в РПЦ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Главы и представители разных христианских конфессий выражают озабоченность в связи со сложившейся ситуацией вокруг церкви на Украине и призывают решать возникающие конфликты "в духе братской христианской любви", заявил в среду РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

"Русская православная церковь имеет широкий круг контактов в межхристианской среде, и наши партнеры из разных уголков мира, представители разных конфессий как публично, так и в ходе двусторонних контактов выражают серьезную озабоченность в связи с той ситуацией, которая возникла вокруг вопроса о так называемой "украинской автокефалии", — сказал представитель ОВЦС в ответ на просьбу прокомментировать отношение мировых церквей к теме "украинской автокефалии".

В частности, добавил он, подобную озабоченность выражали архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, представители других церквей.

"Если резюмировать, их позиция сводится к тому, что внутрицерковные дела, а в данном случае вопросы, касающиеся православной церкви, должны решаться исходя из ее собственных канонов в духе братской любви и без вмешательства извне", — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что совсем недавно похожую позицию официально выразили и представители Ватикана. "Как вы знаете, было опубликовано официальное заявление на сайте Апостольской нунциатуры в Киеве, в котором подчеркивалось, что Святой престол, Римско-католическая церковь считает ситуацию, возникшую вокруг вопроса об автокефалии церкви на Украине, внутренним вопросом православной церкви, по которому Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку", — добавил иеромонах Стефан (Игумнов).

Собеседник подчеркнул, что христиан во всем мире волнует опасность возникновения нового глубокого раскола на фоне уже существующих исторических разделений, ради уврачевания которых в последние десятилетия было предпринято столько усилий.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.