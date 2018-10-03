Христиане всего мира обеспокоены из-за ситуации с УПЦ, заявили в РПЦ

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Главы и представители разных христианских конфессий выражают озабоченность в связи со сложившейся ситуацией вокруг церкви на Украине и призывают решать возникающие конфликты "в духе братской христианской любви", заявил в среду РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
В частности, добавил он, подобную озабоченность выражали архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, представители других церквей.
"Если резюмировать, их позиция сводится к тому, что внутрицерковные дела, а в данном случае вопросы, касающиеся православной церкви, должны решаться исходя из ее собственных канонов в духе братской любви и без вмешательства извне", — отметил собеседник агентства.
Собеседник подчеркнул, что христиан во всем мире волнует опасность возникновения нового глубокого раскола на фоне уже существующих исторических разделений, ради уврачевания которых в последние десятилетия было предпринято столько усилий.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.
Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.