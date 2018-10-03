В Госдуме оценили возможные последствия предоставления автокефалии УПЦ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Воплощение в жизнь инициативы президента Украины Петра Порошенко по получению церковной автокефалии может иметь "самые негативные последствия для всей нынешней украинской государственности", заявил в среду председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке, директор фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов.

"Предпринимаемые сейчас Константинопольским патриархатом попытки посягнуть на каноническую территорию Московского патриархата, Украинской православной церкви — это вещь абсолютно недопустимая ни с какой точки зрения… Это то, что мы, безусловно, не можем допустить, и уверены, что руководство нашей страны примет все меры, чтобы, если такие шаги будут предприняты, они имели бы самые негативные последствия для всей нынешней украинской государственности", — сказал Никонов, выступая на актовом дне Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

По его мнению, "украинская автокефалия" вышла далеко за пределы чисто церковной темы — подобные вопросы являются частью геополитического противостояния ведущих мировых сил, в которое на протяжении столетий оказывается втянуто и Российское государство.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.