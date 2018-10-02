Синод Эстонской церкви осудил вмешательство патриарха Варфоломея в дела УПЦ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Синод Эстонской православной церкви (самоуправляемой в составе Московского патриархата) выступил с заявлением "в связи с вмешательством" патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Украинской православной церкви, отметив, что действия Константинополя могут повлечь за собой тяжелые последствия для единства вселенской церкви.

"Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата выражает глубокую обеспокоенность в связи с опасным развитием церковной ситуации в Украине, вызванным односторонними действиями Константинопольского патриархата, направившего двух своих иерархов в Киев для реализации проекта создания украинской автокефальной церкви. Мы свидетельствуем на опыте Эстонской православной церкви, что подобные действия Константинопольского патриархата, предпринимаемые им без всякого согласования с каноническим священноначалием Украинской православной церкви, могут повлечь за собой тяжёлые последствия как для православия в Украине, так и для единства вселенской церкви в целом", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЭПЦ.

Синод Эстонской церкви отметил, что уже сегодня представителями раскольнических сообществ Украины озвучиваются планы лишения УПЦ её официального названия и отчуждения её имущества в пользу создаваемой Константинополем новой церковной структуры.

"Если упомянутые планы будут осуществлены, православию Украины будет нанесён тяжёлый урон, а миллионы украинских православных верующих подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей. Решительно осуждая антиканонические деяния Константинопольского патриархата в Украине, мы полностью поддерживаем позицию Священного Синода Русской православной церкви, выраженную в его заявлении от 14 сентября 2018 года, а также выражаем всестороннюю поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату, клиру и всей полноте Украинской православной церкви", — говорится в заявлении.

В ЭПЦ также призвали духовенство и мирян Эстонской православной церкви "возносить сугубые молитвы о единстве и единомыслии святой православной церкви, а также о скорейшем справедливом разрешении сложившейся ситуации".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на Украине. Ранее Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Кроме того, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что намерен предоставить Украине автокефалию. В УПЦ назвали подобные действия вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и призвали патриарха Варфоломея прекратить свое вмешательство, а "экзархов" Константинопольского патриархата — покинуть Киев.

Русская православная церковь, в свою очередь, пошла на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом. Синод Русской церкви объявил о прекращении поминовения патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений. Помимо этого, было принято решение о выходе из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения РПЦ с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата. При этом в РПЦ отмечают, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

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