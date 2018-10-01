Уникальные снимки соборов Кремля представили в Москве

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Выставка уникальных фотографий, посвященных Кремлю и его святыням начала работу в музее-парке "Царицыно", сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.

Автором фотографий является художник Владимир Клавихо-Телепнев. Его работы представлены в двух залах Царицынского дворца на выставке "Горизонты величия России”.

"Снятые с малодоступных точек, например, с крыши здания Кремлевского Арсенала, в новых необычных ракурсах открываются Спасская и Никольская башни, Потешный и Теремной дворцы, Кремлевский Сенат. Как бы расширяя границы своего творческого видения и оригинального мастерства, автор представил целую серию снимков внутренних кремлевских помещений — резиденции российских царей, парадных покоев Теремного дворца, Святых сеней, Верхоспасской площадки и Грановитой палаты", — отмечают организаторы.

Фотографии выставляются впервые. Они выполнены с применением уникальной техники "эгломизе": монохромной печати на стекле с использованием сусального золота. Кроме того, некоторые работы напечатаны на дереве.